Che tempo che fa | la letterina di Littizzetto a Meloni sugli asili

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "Carasingola, quindi Melona..." “Cara Giorgia, cara presidente, anzi, caro presidente, Fu Giambruna, orasingola, quindi Melona”. Si apre così la ‘’ che Luciana, da Cheche fa, invia alla presidente del Consiglio Giorgiamentre il governo lavora per varare la Manovra 2024. “Ti parlo da un’altra rete… come avrai saputo ci siamo trasferiti, ma noi qui stiamo bene, abbiamo tutto quel che ci serve, adesso siamo americani e come tali siamo tuoi alleati. Una rete che ha molto in comune con Mediaset, infatti anche qui Giambruno, Jean Maron, non c’è”, dice nella terza puntata della trasmissione di Fabio Fazio che da quest’anno va in onda sul Nove. “Questa settimana ci hai parlato del bonus asilo gratis per il secondo figlio. E noi abbiamo visto ...