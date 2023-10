Che Tempo Che Fa | la frecciatina di Fazio alla Rai

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione A CheChe Fa è arrivato proprio lui: la velenosadi FabioRai. Ecco cos’ha dichiarato il conduttore del talk CHECHE FA: LE PAROLE DISU FEDEZ E BELVE- A CheChe Fa, Fabionon ha lesinato alcune frecciatine per la Rai. Il conduttore del celebre programma televisivo in onda sul Nove, ha infatti svelato che non vedeva l’ora di intervistare Fedez, proprio perché a Belve non gli era stata concessa l’opportunità di parlare ...