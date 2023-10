Che tempo che fa | Fedez al governo Meloni | «Tagliare i fondi per il bonus psicologico significa sputare in faccia alle famiglie che soffrono»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Non tagliate iper ilperché significherebbeina delleche ne hanno bisogno». Lo ha detto, ospite di Fabio Fazio a Cheche fa sul Nove, rivolgendosi al. «Lo scorso esecutivo – sottolinea il rapper – ha stanziato 25 milioni di euro per ilpsicologo che ha coperto solo il 10% della domanda. Mentre con la nuova finanziaria questo esecutivo ha tagliato i». Durante l’intervista,ha ripercorso i suoi recenti problemi di salute, il ricovero in ospedale dovutoulcere che gli hanno causato diverse emorragie interne e l’importanza della salute mentale. Per ...

"Non tagliate i fondi per il bonus psicologico perché significherebbe sputare in faccia a delle famigliene hanno bisogno". Lo ha detto Fedez , ospite di Fabio Fazio afa sul Nove , rivolgendosi al governo Meloni. "Lo scorso esecutivo - sottolinea il rapper - ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologoha coperto solo il 10% della ...

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 28 e domenica 29 ottobre in tv Fanpage.it

Ed è ciò che è riuscita a fare nel corso del tempo. Novità auto (allaguida.it – Canva) Anche nel 2023 e presumibilmente nel 2024 la società in questione tenterà di divenire sempre più rilevante e ...«La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo. E di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l'importanza della ...