(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sessanta persone sono state arrestate, 150 identificate. Le autorità di Israele stanno organizzando la loro ripartenza per Mosca appena l’aeroporto potrà riaprire. Zelensky: «Non è un incidente isolato». E Putin dà la colpa a «influenze straniere»

Labuffa è in generemi chiedono di mettere la firma vicino all'occhio di Sadako, ma io ogni volta rido perché quell'occhio non è affatto dell'interprete Rie Ino'o, ma del mio assistente ...

Che cosa è successo all’aeroporto nel Daghestan Corriere della Sera

Che cosa è il pickleball e cosa c'entra con la morte di Matthew Perry Corriere dello Sport

che andrebbe a colpire Repsol in modo molto diretto. La società, in tutta risposta, ha immediatamente bloccato il suo progetto di produzione di idrogeno verde nei Paesi Baschi e minaccia di fare la ...“Auspico che, dopo quanto accaduto stanotte, il sindaco Silvetti dia disposizione di esporre a Palazzo del Popolo la bandiera della pace. Sarebbe bene che, in questo drammatico momento, la politica ...