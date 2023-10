Cerveteri | statua della Madonna di Medjugorje rubata | i Carabinieri la trovano e la restituiscono

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Qualche giorno fa ladiè statadalla Chiesa Santissima Trinità di. Ihanno proceduto a indagini lampo e già oggi hanno potuto restituire il bustoVergine che per la comunità parrocchiale aveva un valore religioso, più che economico. La restituzione stamattina Questa mattina, alla presenza del Sindaco diElena Gubetti, del comandanteCompagniadi Civitavecchia Mattia Bologna e del Luogotenente deiStazione diGiuseppe Castellitto, la riconsegna nelle mani di Padre Mario, ParrocoChiesa. I complimenti del ...

CERVETERI – È tornata al suo posto la statua della Madonna di Medjugorje. Questa mattina, alla presenza del sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, del comandante della compagnia carabinieri di ...a loro il mio ringraziamento per quanto svolgono per la città” La statua della Madonna di Medjugorje è tornata al proprio posto, all’interno della Chiesa Santissima Trinità di Cerveteri. Questa ...