Centro d’Ascolto Rottincuore

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lucca, 30 ottobre 2023. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il arriva per la prima volta al Lucca Comics & Games (The Citadel – CSM103 – Baluardo S. Paolino – mura lato sud – ingresso gratuito). Si tratta di un format sociale e gratuito ideato da Romina Falconi, in cui la cantautrice romana sarà a disposizione, insieme con la psicologa Monia D’Addio (nonché presidente Agedo Novara) per i confessionali e gli approfondimenti di alcuni temi molto importanti come: la dipendenza affettiva la positività tossica confini e crepe interiori l’importanza del consenso spunti per una lotta intersezionale Inoltre Romina presenterà in anteprima “Rottocalco Vol. 3” (Freak&Chic), il libro che sviluppa i temi del nuovo brano “Maria Gasolina” (Freak&Chic/ADA Music Italia) attraverso scritti firmati dalla stessa cantautrice, da psicologi, giornalisti e illustratori. ...