Centenario amaro per Erdo?an Più la Turchia non è come la vuole | più spinge su antisemitismo e islamismo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il sogno del sultano era quello di eclissare Atatürk, ma non c'è riuscito. Anche l’obiettivo di diventare la decima economia al mondo è al momento naufragato. Così non gli resta che pigiare sull'acceleratore del sentimento antisionista, buono per tutte le stagioni