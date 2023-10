Cellulari | arrivano i limiti per i minorenni | cosa non si può fare e cosa si rischia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Importanti novità sull’uso deida parte dei. A partire dal prossimo 21 novembre, infatti, ragazzi e ragazze con meno di 18 anni non potranno più navigare liberamente in rete con il loro smartphone. La sim del cellulare non avrà più accesso a “contenuti inappropriati” se intestata al minorenne, oppure quando include offerte dedicate specificamente ai minori. A stabilirlo è il Garante delle Comunicazioni (AgCom) che, con la delibera 9/23/Cons, ha individuato otto categorie di siti considerati pericolosi per un minorenne, che saranno dunque automaticamente vietati.Leggi anche: Sesso con minori: arrestato 32enne nel lodigiano: vietati aii contenuti inappropriati Tra pochi giorni dunque iavranno delle limitazioni per navigare con i loro ...