C' è l' accordo sulla manovra | tutte le novità

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Le forze di maggioranza hanno confermato la volontà di procedere speditamente all’approvazione della legge di Bilancio, senza pertanto presentare emendamenti. Il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza ed opposizione”. Così Palazzo Chigi in una nota dopo il vertice di questa mattina tra i leader della maggioranza e il Premier, Giorgia Meloni. L’ultimo testo dellapresenta delle piccole, rispetto alle ultime bozze, soprattutto in tema di cedolare secca. Tema che sta molto a cuore a Forza Italia e di cui il vicepremier, Antonio Tajani, ne ha discusso con la Meloni durante il vertice di questa mattina. Sugli affitti brevi dunque, entra inla proposta di Forza Italia per l’inserimento di un codice identificativo nazionale per gli affitti ...

Perciò c'è addirittura chi medita di candidarlo come sindaco di Firenze incon Italia viva. ... pensata originariamente per manifestare soprattuttosanità, da una richiesta di dimissioni ...

Manovra, c’è l’accordo sulla cedolare secca ma restano i tagli sulle pensioni: cosa cambia Corriere della Sera

Accordo sulla prescrizione, Nordio soddisfatto: "Raggiunto senza difficoltà" ilGiornale.it

"Convocheremo un tavolo per lavorare alla suddivisione della Regione in aree omogenee e per aiutare i sindaci a prendere meglio le decisioni che, in caso di allerta meteo, spettano loro. Come Regione ...L’intesa viene siglata dopo un’ora di vertice a Palazzo Chigi. Trascorsa la quale, ciascuno dei partiti di maggioranza può rivendicare di aver portato a casa il risultato.