C' è l' accordo nella maggioranza su legge di Bilancio e premierato

(Di lunedì 30 ottobre 2023) C'è l'disulla manovra: il testo sarà trasmesso oggi in Parlamento e il centrodestra non presenterà emendamenti. "Dall’incontro è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di", siin una nota di Palazzo Chigi. "Le forze dihanno confermato la volontà di procedere speditamente all’approvazione delladi, senza pertanto presentare emendamenti. Il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze died opposizione", conclude la nota. "La manovra oggi pomeriggio sarà in Parlamento: tutto si è risolto nel modo migliore", sono le parole del ministro Antonio Tajani al termine del vertice di ...

...del ministero degli Esteri per discutere il progetto in 10 punti per un potenzialedi pace ,...diplomatico dell'UE Josep Borrell hanno dichiarato di temere che le accuse di doppio standard...

Manovra e affitti brevi, sulla cedolare secca c’è l’accordo: arriva il «codice» anti evasione Corriere della Sera

Manovra, il governo: “C’è l’accordo nella maggioranza, nessun emendamento al testo che… Il Fatto Quotidiano

Milano, 30 ott. (askanews) -'Forza Italia esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto nella riunione di maggioranza, che si è svolta oggi, ...Dopo l'incontro del centrodestra, Palazzo Chigi fa sapere che il testo della manovra sarà trasmesso già oggi in Parlamento. Venerdì in Consiglio dei ministri arriva il decreto sulle riforme costituzio ...