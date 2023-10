Cava de’ Tirreni | spaccia droga | arrestato 35enne

Leggi su zon

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nella serata del 27 ottobre, ade’, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, unresidente a Vietri sul Mare. I Carabinieri, col supporto del Nucleo CC Cinofili di Sarno, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, sostanze stupefacenti quali: 34 gr. di cocaina, 900 gr. di hashish e 191 gr. di marijuana, già suddivise in dosi, nonché due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno. Segui ZON.IT su Google News.