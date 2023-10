Cauto ottimismo e ripresa fiducia | da Acri-Ipsos il rapporto tra italiani | economia e risparmio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Presentata l'indagine annuale. Aumenta chi sostiene che sia migliorata la propria situazione, in calo chi lamenta un peggioramento. Rimane però alto il pessimismo sulla situazione del Paese. Sale anche la percentuale di chi può far fronte a una spesa improvvisa di 1.000 euro Il forte pessimismo deglisul clima economico del Paese che aveva contraddistinto il 2022, trascinando verso il basso ladi consumatori e aziende, si è significativamente allentato, lasciando spazio, quest’anno, a un rimbalzo positivo, accompagnato da unadelladi famiglie e imprese, complice un complessivo buon livello di soddisfazione per l’andamento delle proprie finanze e un calo di coloro che sono molto insoddisfatti della propria situazione economica. E’ quanto evidenzia l’indagine annuale di ...