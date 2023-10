Caso Soumahoro | uno schifo oltre l’indecenza

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Beh, che facciamo? Adesso che le hanno arrestate, sia pure in forma domiciliare, mama Africa e lady Gucci, suocera e compagna del compagno stivali, Abou, che facciamo? Ci ridiamo su carognescamente, ci abbandoniamo all’ironia più amara, diciamo che era ora, che queste due con le loro falsità, la loro arroganza, finalmente stanno dove devono stare, anzi nemmeno, comunque ricevono un trattamento privilegiato, o restiamo garantisti, alla finestra, aspettando gli eventi? Gli eventi sono schiaccianti, accuse come macigni per una vicendala vergogna: quello che nessuno, in questa storia, sembra aver mai provato, né il clanal completo né, tanto meno, il deputato sparafucile, per finire coi suoi burattinai, i suoi demiurghi, da Fratoianni e Bonelli, da Damilano e Zoro. Tutti a far finta di niente e se mai a fare le ...