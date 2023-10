Caso Rubiales | la Fifa ha disposto tre anni di squalifica per l’ex presidente della Federcalcio spagnola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tredi inibizione “da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale”: questa la decisioneCommissione disciplinarenei confronti di Luiscontestato per aver dato un bacio senza consenso alla calciatriceNazionale Jenni Hermoso. Già sospeso in via provvisoria per un periodo di 90 giorni,è statoto per aver violato l’articolo 13 del Codice di disciplina. Adesso avrà dieci giorni di tempo per richiedere le ragioni del provvedimento: se richiesto, la decisione motivata sarà pubblicata su legal..com. Per il ...