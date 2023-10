Casertana | espugnata Cerignola Cangelosi | “Vinta partita complicata”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Non finisce di stupire la: dopo la vittoria di Brindisi con una quaterna, e quelle in casa contro la capolista Juve Stabia, aggiunge un ulteriore anello prezioso di altri quattro gol sul non facile campo dell’Audaceche perde così l’imbattibilità del proprio campo durata più di un anno. Una gara, quella disputata ieri al Monterisi, che ha fatto tremare i polsi a Montalto e compagni con un finale di gara tanto scoppiettante quanto imprevedibile. Ora la classifica vede labalzata al sesto posto ed in piena zona play off. Ma Mister Vincenzonon vuol sentire parlare di graduatoria, almeno per ora: “Fino a quando non finirà il girone d’andata – ha detto – non è una cosa che guardo. Dobbiamo fare punti e poi dopo valuteremo quali saranno realmente i nostri ...