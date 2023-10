Cartelle | pignoramenti sprint sui conti degli evasori Come funzionano in Spagna | Francia e Inghilterra

... o con le risse sgangherate della nervosa maggioranza suidiretti a chi non paga leesattoriali. Ci arrivo. Ma (aspettando il testo ufficiale atteso per domani, con chissà quali ...

Cartelle, pignoramenti sprint sui conti degli evasori. Come funzionano in Spagna, Francia e ... Il Sole 24 ORE

Venezia, incubo cartelle esattoriali: una famiglia su quattro non riesce a pagare La Nuova Venezia

In Spagna accesso diretto ai conti e blocco di auto, immobili del debitore che non paga il debito allo Stato. In Francia arriva l’avviso e la banca è obbligata a sbloccare le somme ...Il Governo ha pensato ad un nuovo sistema per i debitori con il Fisco, che incide sui conto correnti bancari e postali. In cosa consiste