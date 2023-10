CARPA | Cirocco | “Disastro compiuto e responsabilità evidenti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rocco, capogruppo di ‘Alternativa Civica per Molinara’, in merito alla vicenda del. “Le vicende delnon sono chiuse. Nell’indifferenza generale, bisogna guardare avanti. Ilè statoe lesono. Bisogna chiedere alla Fondazione Attilio Emmanuele, che detiene la proprietà degli immobili, cosa intende fare. Non può non esercitare il ruolo che le spetta. Intanto è ufficiale il licenziamento delle operatrici e degli operatori impiegati. Passa ai sindacati la gestione della vicenda che anche la Prefettura guarda con attenzione. Mentre si continua a parlare di pretese salariali, di riaperture e affidamenti, di consulenze date a legali ...