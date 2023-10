Capolona | 72enne cade da ponte e fa un volo di 10 metri

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questa mattina aper soccorrere uncaduto da unalto circa 10finendo nel letto del fiume sottostante. L’uomo è stato raggiunto dal personale dell’Emergenza Sanitaria che lo hanno stabilizzato i Vigili del fuoco,con tecniche SAF (Speleo alpino fluviale) lo hanno recuperato lungo l’argine del torrente,riportandolo sulla sede stradale dove è stato preso in cura dal personale sanitario, intervenuto anche il Pegaso. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

