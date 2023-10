Caos-Ligue 1 | il caso-Grosso ed una spirale di violenza senza fine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il derby “Olympico” (così ribattezzato quello tra Marsiglia e Lione) macchiato dagli scontri prima del fischio d’inizio e quindi rinviato sembra rappresentare il punto di non ritorno per il calcio francese. Probabilmente l’acme di un’escalation diche da un biennio sta segnando il calcio...

Incredibile quanto accaduto nelle scorse ore a Marsiglia, ancora una volta protagonista (ma in negativo) di unincontrollabile. In programma infatti, c'era l'attesa partita di1 contro il Lione di Fabio Grosso . Una sfida attesa per diversi motivi: tra gli altri, quello del confronto tra i due ...

I ministri francesi attaccano i club per i fatti di Marsiglia-Lione, partita che non è stata disputata a causa dell’aggressione da parte dei tifosi al pullman della squadra di Fabio Grosso.La faccia di Grosso è ovviamente su tutti i giornali sportivi d’Europa. Il Guardian si sofferma a lungo sullo stato di salute dell’allenatore del Lione e del suo assistente Raffaele Longo “gravemente ...