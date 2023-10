(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“In tutta Italia c’è stato in media un recupero del 65% dellenon erogate durante la pandemia, a partire dai ricoveri per gli interventi chirurgici programmati prima della diffusione del coronavirus, le attività relative agli screening oncologici e quelle ambulatoriali. In, purtroppo, la percentuale raggiunta èdel 10%.Una forbice inaccettabile, che rappresenta la causa primaria per effetto della quale nella nostra regione si continua a morire prima che altrove”. Lorenzo Medici, leader della Cisl Funzione Pubblica, commenta con amarezza i dati della Fondazione Gimbe. “Siamo fanalino di coda – dice – in Italia, gli ultimi nella graduatoria elaborata sui numeri del Ministero della Salute, superati anche dalla Calabria che ha raggiunto il 18%. Al di sotto della media, ci fanno ...

... oggiad una nuova vocazione turistica. "Come già accade con successo grazie ai percorsi attivi in altre regioni, tra i quali "Treno Natura" in Toscana, "Archeotreno" ine "...

Campania, recuperate solo 10% prestazioni arretrate periodo Covid anteprima24.it

Recuperare le ricette della tradizione dei Monti Lattari Agenzia ANSA

Aumenta il numero di colonnine di ricarica per auto elettriche in Italia, le installazioni sull’intero territorio nazionale sono state parecchie negli ultimi tempi ...La XXV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, presso il NEXT Nuova Esposizione Ex Tabacchificio e il Parco Archeologico di Paestum dal 2 al 5 novembre, è stata presentata stamane ...