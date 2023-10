Camila Giorgi maestra di sex appeal | il dettaglio infiamma il web

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è senza dubbio una delle tenniste italiane più desiderate. Unadi sex, che non perde mai occasione per stuzzicare i fan. Gli appassionati di tennis, e non solo, hanno perso da tempo la testa per lei., nata nel 1991 a Macerata, è una delle giocatrici italiane più apprezzate e desiderate di sempre, oltre ad essere considerata una delle migliori degli ultimi tempi. Il suo profilo Instagram è seguito da 730mila follower, che tiene sempre aggiornati tra storie e post in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. InstagramEx numero 26 del mondo,fin da giovanissima si è sempre contraddistinta per il suo eccezionale talento. Dopo aver raggiunto i primi risultati importanti a ...