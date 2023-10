Cambiaso | l’agente Bia | «Ausilio lo voleva fortemente | ma l’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023)si è reso protagonista sabato sera in Juventus-Verona segnando il gol vittoria. Il suo agente Bia non ha nascosto l’interesse dell’Inter. INTERESSE ? Andreaha segnato il gol decisivo in Juventus-Verona, su Tuttosport ha parlato il suo agente Giovanni Bia: «Cherubini e Manna ci credevano tanto e hanno speso quasi 9 milioni per prenderlo dal Genoa. Un investimento importante che ha permesso di anticipare la concorrenza dell’Inter.lo, ma i nerazzurri in quel momento non potevano chiudere e la Juventus è stata brava a inserirsi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...