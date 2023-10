C'è chi dice che dovevomodulo, ma il modulo è stato cambiato; c'è chi dice devo giocare ...e Cognome* Indirizzo email* Anche l'arbitro di Taranto ci ha massacrato. Al di là dell'aver ...

Cambiare nome al Natale, Pini: “Questo politicamente corretto è allucinante. Se cancelli la parola che dialogo fai” Orizzonte Scuola

Cambiare nome al Natale, Agnese Pini: "Politicamente corretto allucinante” La7

In Lombardia, c’è chi provando a cambiare medico (dopo che il proprio curante era andato in pensione) ha dovuto cambiare Comune. E anche lì ha scoperto che non c’era ...Non cambia nulla per i lavoratori che maturano i requisiti per andare in pensione di vecchiaia (67 anni di età), invece per gli altri che ambivano a lasciare il lavoro nel 2024 con gli ...