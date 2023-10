Calendario Europei judo 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A poche settimane dalla conclusione ufficiale della stagione, Montpellier ospita questo weekend i Campionatidi. Da venerdì 3 a domenica 5 novembre la Sud de France Arena assegnerà 14 titoli continentali individuali assoluti, dopo il trionfo della Georgia nella prova a squadre degli European Games di Cracovia. In palio anche un massimo di 700 punti (riservati a vincitori di ogni categoria) molto importanti per i ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. L’Italia punta in alto e si presenterà nella località francese con una delegazione di 17 atleti, in seguito ad alcuni forfait che hanno modificato in parte la composizione del roster azzurro. Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg e Christian Parlati nei 90 kg rappresentano le ...

...dai regolamenti della Lega Serie B che si ispiravano ai modelli internazionali dei migliori stadi" Qual è la giornata e la settimana tipo "La tipologia di settimana è scandita dal

Qualificazioni Europei, il calendario delle partite Sky Sport

Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv (12 ottobre): che partite si giocano, programma, orari, streaming OA Sport

Si sta per concludere il decimo turno della Serie A 2023-2024. Dopo l'anticipo di venerdì, ed i match di sabato e domenica, la giornata del massimo campionato italiano di calcio andrà a fare calare il ...Trasferta da non sottovalutare per la Dea, che dopo l’impegno europeo andrà a sfidare una squadra in fiducia come quella toscana. In Italia, anche la Serie C sarà di scena quest’oggi con ben sei sfide ...