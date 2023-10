Calendario Coppa Italia 31 ottobre-2 novembre | programma secondo turno | chi gioca | orari | tv | streaming

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si entra ufficialmente nel vivo della2023-2024. La 77a edizione del trofeo nazionale si prepara per i sedicesimi di finale che si disputeranno da domani, martedì 31fino a giovedì 2con otto incontri di altissimo profilo. Si inizierà nella giornata di domani con i primi tre appuntamenti. Alle ore 15.00 andrà in scena Cremonese-Cittadella, quindi alle ore 18.00 toccherà a Salernitana-Sampdoria prima del match delle ore 21.00 Bologna-Hellas Verona. Mercoledì 1, invece, vedremo Genoa-Reggiana alle ore 15.00, quindi alle ore 18.00 Lecce-Parma e alle ore 21.00 Udinese-Cagliari. Si chiuderà ilil 2con Sassuolo Spezia alle ore 18.00, prima dell’ultimo match delle ore 21.00 tra Torino e Frosinone. I match dei ...

