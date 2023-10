Calcio. Ultras violenti a Marsiglia. Ora la Francia teme per le Olimpiadi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) - - > Grosso ferito al capo - Fotogramma . "Scandalosa" foto in prima e a tutta pagina, oggi su L'Équipe , equivalente francese della Gazzetta dello Sport : il volto dell'ex campione azzurro Fabio Grosso , eroe di Germania 2006, tutto insanguinato, dopo la sassaiola di cui è rimasto vittima, ieri sera, a, in vista del ...

- - > Grosso ferito al capo - Fotogramma . "Scandalosa" foto in prima e a tutta pagina, oggi su L'Équipe , equivalente francese della Gazzetta dello Sport : il volto dell'ex campione azzurro Fabio ...

Marsiglia, sassate degli ultras al pullman del Lione: Fabio Grosso. Match rinviato - Sportmediaset Sport Mediaset

Ultras violenti a Marsiglia. Ora la Francia teme per le Olimpiadi Avvenire

Francia, la sassaiola dei tifosi del Marsiglia al pullman del Lione è solo l'ultimo esempio di come la violenza stia letteralmente esplodendo nel Paese.La Salernitana è in crisi profonda con soli 4 punti. Con il derby contro il Napoli in vista, gli ultras granata esigono rispetto ...