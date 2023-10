(Di lunedì 30 ottobre 2023) Parigi, 30 ott. - (Adnkronos) - La centrocampista del Barcellona e della nazionaleha vinto ild'oro. A consegnare il premio alla 25enne catalana, al Theatre du Chatelet di Parigi, il numero uno al mondo del tennis, il serbo Novak Djokovic. "Sono molto orgogliosa, è stata un'annata eccezionale, condivido il premio con le compagne e tutti quelli che lavorano al Barcellona -ha detto la campionessa del mondo-. Grazie al presidente, non avrei mai sognato di poter giocare al Camp Nou".

Roma, 30 ott. " 'Farò ricorso contro la decisione della Fifa sino all'ultima istanza affinché venga fatta giustizia e trionfi la verità '. Lo scrive l'ex presidente della FedercalcioLuis Rubiales a seguito della squalifica di tre anni comminata dalla Fifa e ritenuta dallo stesso 'senza alcun fondamento'. 'Malgrado i molteplici sforzi di alcuni politici, dei media e delle ...

Calcio: spagnola Aitana Bonmati vince il pallone d’oro femminile La Sicilia

Spagna, Rubiales: lunga squalifica dalla Fifa dopo il bacio a Hermoso Tuttosport

La palla finisce al lato. 26' È una gara ad alti ritmi: Arthur irregolare su Rovella e calcio di punizione in favore della Lazio. 25' Azione confusa ma pericolosa degli ospiti, che si conclude con il ...Ventesimo posto per Lautaro Martinez nella lista dei trenta giocatori inseriti nel listone del Pallone D'Oro. Per il Toro, a Parigi insieme alla moglie nella serata di gala del premio di France Footba ...