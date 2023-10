Calcio | Serie A | Lazio-Fiorentina 0-0 dopo il primo tempo

La Juventus ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva inA contro il Verona . al termine di una sfida infinita. Sfortunatissimo Moise Kean , che nel primo tempo aveva realizzato un grande gol . Il centravanti azzurro si era rimboccato le maniche ...

Serie A e coppe europee: dove vedremo il calcio in Italia dal 2024 Calcio e Finanza

Pallone d’Oro, da Osimhen a Kvaratskhelia: la classifica degli "italiani" Corriere dello Sport

In scena oggi i due posticipi del lunedì per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio nella decima giornata. Dopo la sorprendente vittoria a Firenze, cade ancora l'Empoli: al Castellani è do ...Empoli, 30 ott. - (Adnkronos) - L'Atalanta si impone con un netto 3-0 sul campo dell'Empoli nel primo dei due posticipi del lunedì della decima giornata di Serie A e sale al 4° posto in classifica. A ...