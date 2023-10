Calcio | Sarri Si pensa ad aumentare fatturato diminuendo qualità

Perpesano in maniera enorme le due sconfitte di agosto, alla partenza del campionato, con Lecce e Genoa. Se la sfida di stasera può orientare il campionato, martedì prossimo la sfida con il ...

ESCLUSIVA - Hernanes: "Sarri deve avere sensibilità. Vi voglio bene laziali" La Lazio Siamo Noi

Foggia a RFV: "Sarri e Italiano amano giocare a calcio. Beltran lo rimanderei in campo" TUTTO mercato WEB

Colpa del caro prezzi, 85 e 60 euro in Tribuna Tevere, 40 euro per Curva e Distinti, e di un rendimento non eccellente fin qui della squadra di Sarri.Da oggi in vendita i biglietti per la prossima partita di Champions, 45 euro per Curve e Distinti, Tevere da 70 a 150 euro, Monte Mario da 110 e 150. E stasera con la Fiorentina appena 6500 ...