Calcio | Pallone d' oro | Messi vince il trofeo per l' ottava volta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Parigi, 30 ott. - (Adnkronos) - L'attaccante dell'Inter Miami e capitano della nazionale Argentina campione del mondo, Lionelild'oro per l'nella sua straordinaria carriera. Il 36enne di Rosario riceve l'ambito premio, al Theatre du Chatelet di Parigi, dalla leggenda del Manchester United David Beckham e ore presidente della squadra dia Miami.

La stella dell'Inter Miami, che aveva vinto l'ultimod'Oro nel 2021, batte la concorrenza di Haaland, secondo, e Mbappé, ...

Leo Messi per l’ottava volta in carriera ha vinto il premio del Pallone d’Oro: nella serata di Parigi è lui ...Ancora lui, ma non potrebbe essere altrimenti. Sull’onda del Mondiale vinto da trascinatore con l’Argentina, Lionel Messi vince il Pallone d’Oro 2023, il premio individuale più prestigioso del calcio, ...