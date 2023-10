Calcio | Messi dopo il pallone d' oro | ' grazie Diego e buon compleanno' **

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Parigi, 30 ott. - (Adnkronos) - "Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, e tutti loro. Non voglio dimenticare Erling Haaland e Kylian Mbappé, che hanno avuto un'annata incredibile. Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio. I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni". Queste le parole di Lionella vittoria del suo ottavod'oro. "L'unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo, è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l'Argentina campione.a mia moglie, che c'è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio, non c'è posto ...

AGI - L'attaccante argentino, Lionel, ha vinto il Pallone d'Oro per l'ottava volta nella sua carriera in una cerimonia ricca di stelle tenutasi lunedì a Parigi., 36 anni, succede a Karim Benzema come vincitore per le sue prestazioni durante la scorsa stagione. Decisiva per la decisione la vittoria dell'Argentina alla Coppa del Mondo, in Qatar, con 'la ...

**Calcio: Messi dopo il pallone d'oro, 'grazie Diego e buon ... La Gazzetta del Mezzogiorno

**Calcio: Messi dopo il pallone d'oro, 'grazie Diego e buon ... Il Tirreno

Pallone d’Oro 2023: Ancora una volta a trionfare è Lionel Messi che mette in bacheca l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera salendo a più 3 su Cristiano Ronaldo. Nella serata odierna è andata in ...Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1-0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato, che le consente di salire a 16 punti, uno in ...