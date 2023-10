Calcio | Lionel Messi vince il Pallone d’oro 2023 e sale a quota 8! Battuti Haaland e Mbappè

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’ ottava meraviglia per. Il fuoriclasse argentino, infatti, ha vinto il suo ottavodella carriera e ha messo le mani sul trofeo che viene organizzato dalla rivista France Football per l’edizione. Ovviamente aver trascinato l’Argentina al trionfo mondiale di Qatar 2022 ha fatto la differenza, con la “Pulce” che, quindi, ha preceduto Erling Brautsecondo e Kylianterzo, ed è succeduto a Karim Benzema vincitore nel 2022. Nello splendido scenario del Théâtre du Châtelet di Parigi, l’attuale giocatore dell’Inter Miami ha potuto ritoccare il suo record in fatto di Pallonidistanziando Cristiano Ronaldo che di trofei ne ha 5, quindi Michel Platini, Johan Cruijff e Marco van Basten a...

