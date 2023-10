Calcio | la FIFA ha deciso di squalificare per tre anni Luis Rubiales

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023)non potrà prendere parte a nessuna attività riguardante ilper i prossimi tre. Quest’oggi è arrivata la sentenza da parte dellariguardante l’ex presidente della Federspagnola, finito nel mirino della critica dopo il bacio alla giocatrice della sua nazionale Jenni Hermoso durante la celebrazione per la vittoria dei Mondiali. Un gesto che aveva suscitato immediatamente grandissime polemiche.si era subito scusato per l’accaduto e aveva cercato di salvare la propria posizione. Alla fine l’ex numero uno delspagnolo ha dovuto dimettersi dal proprio incarico. In attesa della sentenza, laaveva sospeso provvisoriamenteper per un periodo iniziale di 90 ...