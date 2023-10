Calcio | Immobile decide su rigore allo scadere il posticipo tra Lazio e Fiorentina

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Esplodelo Stadio Olimpico di Roma: neldella decima giornata della Serie A diCirotrasforma ilche fa esultare labattuta 1-0. Parte fortissimo la Viola, trascinata dal suo attaccante Lucas Beltran: l’argentino prima segna al 14?, ma la rete gli viene annullata dal VAR, poi tre minuti dopo centra il palo di testa. La partita va più sul lato fisico che tecnico e il primo tempo si conclude senza particolari emozioni. Al 58? accende la squadra di Maurizio Sarri Felipe Anderson: a fermarlo è un Terracciano in versione super che al 66? si ripete su un tiro a botta sicura di Luis Alberto. Ultimi assalti sul finale: ancora Anderson spaventa i viola, poi ci prova anche Maxime Lopez, ma non si ...

A decidere il match ildi rigore realizzato al 95' da. In classifica i viola restano fermi al 6° posto con 17 punti, mentre i biancocelesti sono settimi a quota 16.

Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1-0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato, che le consente di salire a 16 punti, uno in ...