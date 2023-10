Calcio | il Napoli recupera due gol di svantaggio al Milan e pareggia al Maradona in Serie A

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pari scoppiettante tranella parte serale della domenica diA. I rossoneri volano sullo 0-2 nel primo tempo, ma gli azzurri riescono a trovare la parità nel secondo, lasciando così ilcon un pari che spedisce le due squadre rispettivamente a 18 e 22 punti in classifica (e fa perdere agli uomini di Pioli la seconda posizione). Subito ilsi fa vedere in avanti con Giroud, che trova un gran destro: è Rrahmani a intervenire per salvare la porta partenopea. I primi cinque minuti sono tutti rossoneri, poi emerge il. Al 19? un problema muscolare toglie Kalulu dalla partita: arriva la sostituzione con Pellegrino. Al 22? il vantaggioista: Giroud raccoglie di testa il cross di Pulisic e batte Meret per lo 0-1. Al 26? intemperanze ...

Pari scoppiettante tra Napoli e Milan nella parte serale della domenica di Serie A. I rossoneri volano sullo 0-2 nel primo tempo, ma gli azzurri riescono a trovare la parità nel secondo, lasciando cos ...Nel finale Napoli in dieci per l’espulsione di Natan. In pieno recupero occasioni per Calabria e Kvara. Finisce in pareggio, giusto così. C’è una domanda che spopola tra gli appassionati di calcio: ...