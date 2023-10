Calcio | De Siervo | ' Mourinho? Parole suonano come alibi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Ledi? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il, ma le sue dichiarazioni sono suonateun. Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 16. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco". Questa la risposta dell'ad della Lega Serie A Luigi De, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento in merito alle polemiche innescate dall'allenatore della Roma dopo il ko con l'Inter sull'orario scelto per la partita dopo che i giallorossi avevano giocato il giovedì in Europa League.