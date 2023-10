"Vincere aiuta a vincere e la Salernitana deve riassaporare il gusto della vittoria" . Filippo Inzaghi ha parlato così alla vigilia della gara diItalia contro la Sampdoria di Pirlo. alla partita coi blucerchiati per ritrovare serenità: questo è il diktat dei granata per uscire dal momento negativo. Sarà anche una sfida nella sfida visto ...

Calcio: Coppa Italia. Designati arbitri, Dionisi dirige Bologna-Verona Tiscali

BOLOGNA, MOTTA: "GIOCHERÀ CHI STA MEGLIO, NON SNOBBIAMO LA COPPA ITALIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nello spettacolare 2-2 del Maradona, è risaltato il gran duello fra il capitano del Milan è l’asso georgiano dei Campioni d’Italia. Una sfida tecnicamente ad alto livello, sostenuta in un ambito di co ...Reduce da un pareggio e una sconfitta in campionato sotto la gestione Inzaghi, domani pomeriggio la Salernitana sarà invece impegnata in Coppa Italia. I granata sfideranno all'Arechi ...