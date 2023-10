Calcio | Calcagno Migliorare redistribuzione risorse verso il basso

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "La sosta natalizia non è una vacanza ma la possibilità di recuperare energie" FIRENZE - "Mi trovo a litigare con i vertici calcistici perché non si riesce a far capire al nostro sistema che la sosta natalizia non sono le vacanze dei calciatori ma la possibilità di fare settimana di recupero e di st