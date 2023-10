Calcio | Cagliari Lesione ai flessori della coscia sinistra per Nandez

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del club- Archiviata la rocambolesca vittoria di ieri all'Unipol Domus, ilè sceso subito in campo al CRAI Sport Center in vista dei prossimi impegni ufficiali: mercoledì i rossoblù saranno di scena a Udine in Coppa Italia; d