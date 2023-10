Calciatore perde la gamba per salvare il suo cane | “Non mi pento”

Leggi su notizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Unha deciso dire la suaperil. Una vicenda che ha fatto il giro del web ed è stata lo stesso giovane a raccontarla. Diventare unresta il sogno di molti giovani e non tutti riescono a raggiungere questo obiettivo. David Gonzalez, però, è riuscito a realizzare il suo desiderio sin da piccolo, ma la sua vita ad un certo punto lo ha messo ad un bivio e lui non ci ha pensato due volte: ha messo da parte quello che sicuramente per lui rappresentava il lavoro dei sogni peril suo. Unha perso unaperil– Notizie.com – foto screenshot videoUna storia che lo stesso 19enne ha raccontato sui social e che ...