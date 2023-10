Calabria-Kvaratskhelia | abbraccio a fine partita | il video

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un duello durato di fatto tutta laquello tra Davidee Kvicha. I due si sono affrontati a colpi di dribbling, velocità sulla fascia, finte e controfinte. Allatra il Capitano del Milan e l’uomo più tecnico e talentuoso è finita esattamente come tra le rispettive squadre: in pareggio. Con tanto difraterno atra i due, come si può vedere nelpubblicato dal profilo X di Dazn. E’ andata esattamente come ha riassunto l’emittente nella descrizione del post: “Avversari sì, ma solo per 90 minuti. L’dopo un lungo duello”. Nel calcio pieno di rivalità di oggi è anche bene sottolineare certi momenti e certi gesti di ...