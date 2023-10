Cagliari | Nandez KO | lesione ai flessori della coscia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Brutte notizie per il: Nahitansi è infortunato durante la sfida contro il Frosinone: altre analisi nei prossimi giorni Brutta tegola per ile Claudio Ranieri. Il calciatore uruguaiano Nahitannella giornata odierna si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato unaaisinistra rimediato ieri contro il Frosinone durante una diagonale difensiva. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club per capire quali saranno gli effettivi tempi di recupero. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM