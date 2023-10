Caccia all' ebreo | aereo circondato al grido Allah Akbar Daghestan | la guerra è anche tra Israele e la Russia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Latrae Palestina rischia di diventare un conflitto a livello mondiale tra ebrei e arabi. Quello che é successo ieri innel Caucaso é un chiaro segnale di come la tensione stia salendo a livelli sempre più preoccupanti. Centinaia di manifestanti anti-israeliani hanno preso d’assalto unche trasportava cittadini israeliani domenica 29 ottobre all’aeroporto di Makhachkala nella regione russa a maggioranza musulmana. Times of Israel ha fatto sapere che ci sono stati venti feriti ma nessuna vittima. La manifestazione sarebbe nata dopo la segnalazione attraverso canali Telegram dell’arrivo di voli da. I manifestanti sono riusciti ad arrivare alla pista e a circondare l’. Uno di loro èsalito persino su un’ala del velivolo e ...

