Caccia ai passeggeri ebrei in aeroporto | caos in Daghestan

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Diteci dove sono i”. Una vera sommossa si è registrata oggi nell’di Makhachkala, capitale della repubblica del Dagestan a maggioranza musulmana, nel sud della Russia, all’arrivo di una serie di voli. Video pubblicati sui social, e ripresi da media russi e israeliani, mostrano decine di dimostranti anti-israeliani che fanno irruzione nello scalo, scandendo slogan contro Israele. Molti arrivano sulla pista di atterraggio e vanno a ‘’ disu un volo da Israele. Secondo Channel 12, citato dal The Times of Israel, l’aereo è stato fatto atterrare in un altrorispetto a quello inizialmente programmato per l’arrivo, ma anche in questo scalo c’erano centinaia di persone con atteggiamento aggressivo. Ai ...