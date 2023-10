(Di lunedì 30 ottobre 2023) Putin accusa Kiev, l'attacca Mosca L’assalto all’aeroporto di Makachkala, in, con laai passeggeriricorda un. La definizione unisce, che si scambianoperò per la responsabilità delle scene drammatiche con la sommossa e il tentativo di linciaggio. Dopo gli scontri tra i rivoltosi e le forze di sicurezza, sono state arrestate 60 persone per l’aggressione antisemita. “I disordini all’aeroporto Makhachkala sono stati provocati attraverso i social network, anche dal territorio dell’e dalle mani dei servizi speciali occidentali”, ha detto senza mezzi termini il presidente russo Vladimir Putin. Il numeri 1 del Cremlino ha detto che Kiev, “sotto la guida di mecenati ...

