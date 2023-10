Bye Bye crespo | arriva la spazzola amica dei capelli

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Francine amplia la Collezione Haircare con la nuovain bambù ecosostenibile che riduce l’effettoRealizzata a mano con cura a Bologna, lain bambù di Francine si distingue per la sua eco-compatibilità e il design elegante. Il bambù, materiale rinnovabile e biodegradabile, conferisce allaun tocco di sostenibilità, in linea con la missione del brand di promuovere prodotti responsabili nei confronti dell’ambiente. Le setole arrotondate, integrate in un cuscino d’aria naturale, offrono un delicato massaggio al cuoio capelluto, migliorando la circolazione e stimolando la salute dei. Grazie alla sua progettazione attenta, lariduce l’effettoe, al tempo stesso, evita di elettrizzare i...