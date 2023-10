Bussano alla Porta | l' Apocalisse in un thriller horror su Sky Cinema e NOW

Leggi su digital-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) M. Night Shyamalan firma l’, in prima tv lunedì 30 ottobre alle 21.15 su SkyUno (e alle 21.45 anche su SkyHalloween), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Tratto dal bestseller americano The Cabin at the End of the World (La casafine del mondo) di Paul Tremblay, il film è interpretato da Dave Bautista, il vincitore del Tony Award e candidato all’Emmy Jonathan Groff, Ben Aldridge, la candidata al BAFTA Nikki...