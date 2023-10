Brutte notizie per la sinistra colombiana del presidente Gustavo Petro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Alle elezioni locali di domenica è andata male e non ha vinto in nessuna grande città: i partiti tradizionali sono tornati a vincere

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulledi Torre del Greco. Nome e Cognome* ... Sonocose da vedere. Loro sono preposti a non giudicare, ma a fischiare quello che vedono e ...

Brutte notizie per Gilardino: perde un elemento per Cagliari Calcio Casteddu

Pioli, le brutte notizie non sono finite | Theo Hernandez verso lo stop definitivo Dotsport.it

Alle elezioni locali di domenica è andata male e non ha vinto in nessuna grande città: i partiti tradizionali sono tornati a vincere Domenica si sono tenute in Colombia le elezioni locali per eleggere ...Al GF, Letizia Petris ha messo a segno un brutto gesto contro Grecia Colmenares: Beatrice Luzzi salva la situazione, ma i fan sono infuriati.