Borse europee in cauto rialzo con occhi a macro e Fed Asia contrastata

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Chiusura in calo per Tokyo, dove il Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,95%. Attesi in giornata i dati sul Pil del terzo trimestre in Germania, quando gli investitori aspettano il verdetto Fed di mercoledì. A Milano in luce St, bene Medio banca dopo la vittoria della lista del cda in assemblea. Frena l'oro ma resta sopra i 2000 dollari/oncia

Petrolio in calo, gas +4,7% a 52,9 euro . Lecercano di partire col piede giusto la nuova settimana dopo la debolezza della scorsa ottava e in attesa degli appuntamenti macroeconomici in calendario nei prossimi giorni, a partire ...

Borsa: l'Europa apre positiva, Francoforte +0,57% Agenzia ANSA

Borsa: l'Europa apre positiva, Francoforte +0,57% La Prealpina

Petrolio in calo, gas +4,7% a 52,9 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - Le Borse europee cercano di partire col piede giusto ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...