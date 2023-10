Borghi | «Inter migliore tante volte quest’anno | mercato superlativo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023)non ha dubbi sull’di questo inizio di stagione, frutto anche di un, a detta sua,negli acquisti. SUPERLATIVA ? A Dazn, durante Sunday Night Square, Stefanocommenta il momento dei nerazzurri: «Gol di Thuram nel giorno del ritorno di Lukaku? Il calcio che usa il suo evidenziatore, l’evidenziatore è proprio Thuram. Perfetto per il calcio dell’e per Lautaro Martinez. Segna e fa segnare, appare nei momenti decisivi. Papà Thuram ha due figli primi in classifica, uno col Nizza e l’altro con l’. Roma rinunciataria, che aveva peròassenze. Continua questa impossibilità di vedere la vera Roma. L’l’ho vistain ...